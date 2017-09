File op A58 bij Wouwse Plantage na aanrijding weer opgelost

Beslag op vijf auto's bij actie op camping in Schijf

19 september SCHIJF - Een actie met groot vertoon op camping De Witte Plas in Schijf, dinsdag. Geen woord van onvrede echter over het gemeenschappelijke optreden van gemeente, politie, belastingdienst, GGD West-Brabant en vreemdelingenpolitie. Een van de beheerders noemt het zelfs ‘prima’ dat opnieuw een stevige controle is uitgevoerd. ,,Een Fort Oranje II is dit zeker niet’’, verzekert burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van Rucphen. ,,Dat willen we niet en dat wordt het niet.’’