Fikse boete voor wildplassen uitgedeeld in het Emile van Loonpark in Roosendaal

Uitvaartzorg Coppens in Roosendaal: 'Nog groter worden? Kan, maar moet je niet willen'

15:12 ROOSENDAAL - 'Een uitblinker in de branche', staat er in het juryrapport van de Roosendaal Business Award te lezen over Uitvaartzorg Coppens. Complimenten die eigenaar Kees Coppens een glimlach bezorgen. Toegegeven: het complete rapport heeft ie nog niet gelezen, maar hij belooft er rap werk van te zullen maken.