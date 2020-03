Fijnaartse windmolens vallen bij buur Halderberge niet in goede aarde

Mensen uit het dorp en de omringende polders vinden dat ze al onevenredig veel belast zijn met de aanleg van windmolens. Het gemeenteraadslid Carel Roovers (WOS Halderberge) neemt het voor hen op. ,,Met vijf windmolens aan de Sint Antoinedijk en nog eens vier op het suikerfabrieksterrein is Stampersgat al behoorlijk omringd door turbines. Nog eens vijf erbij is te veel van het goede.‘’

Draagvlak

Steenworp afstand

Bewust worden windmolens veelal aan de rand van een gemeente geplaatst. Dat deed Halderberge met vijf turbines aan de Sint Antoinedijk op een steenworp afstand van Moerdijk. Geert Wiers is hetzelfde van plan maar dan op de oostgrens van Moerdijk met Halderberge. ,,Waarom zouden we er aan deze kant van het water niet vijf bijplaatsen? Dat valt bijna niet op want er staan toch al molens.’’ Met zijn plannen loopt hij vooruit op hernieuwde maatregelen om de energietransitie door te voeren.

Voor WOS Halderberge is de maat echter vol. In raadsvragen stelt Roovers dat een dergelijke ontwikkeling ongewenst is voor met name inwoners van Stampersgat. Hij vraagt burgemeester en wethouders bezwaar aan te tekenen. Ook wil hij bij de provincie kenbaar maken dat er geen windmolens meer tegen de gemeentegrenzen of nabij woongebieden komen te staan.