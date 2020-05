Fietsvierdaagse Sprundel beperkt zich tot uitdelen routes

,,De naam van onze molen is nog nooit zo toepasselijk geweest‘’, zegt wijksecretaris Jack Boomaerts. ,,Maar de hoop op een volwaardige fietsvierdaagse hebben we vanwege de coronacrisis natuurlijk snel laten varen.’’ Zoals de meeste evenementen tot 1 september had ook het wijkbestuur het meerdaagse fietsevenement tot volgend jaar opgeschort.

Voorzitter Wim Mathijssen legde zich er niet direct bij neer. Oké, geen vier dagen achtereen met 150 man/vrouw op de fiets, maar wel op ieder moment dat het een trouw deelnemer uitkomt. Boomaerts: ,,Eerst bij de gemeente Rupchen aangeklopt en uitgelegd dat we alle RIVM-maatregelen in acht nemen. Daar kregen we groen licht.‘’

Molen De Hoop

In plaats van in de week na Pinksteren, is nu pinksterzaterdag 30 mei als datum gekozen. ,,We kunnen dan niet in de Drie Zwaantjes terecht, maar met molen De Hoop hebben we als start- en eindpunt een mooi alternatief. Ruim van opzet, in de molen kunnen de deelnemers zelf de route van een tafeltje pakken. Langs de voorkant binnen, langs de achterkant eruit en niet meer dan één persoon tegelijk. De deelnemers kunnen tussen 11 en 14 uur vertrekken, daarmee denken we genoeg spreiding te hebben op de routes.‘’

De routes waren al uitgezet voor de derde lustrumuitgave van de vierdaagse. Fietsers kunnen kiezen uit 15 of 25 kilometer. Deelname is gratis. Wat als het mooi weer wordt en Sprundel massaal in het zadel klimt. Afgaande op vorige jaren verwacht Boomaerts maximaal zo'n 150 fietsers. ,,Die hoeven overigens niet allemaal op die zaterdag te gaan fietsen. Ze krijgen de route en mogen vervolgens op elk gewenst tijdstip beginnen. We hebben onderweg geen stempelposten en we gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen: niet meer dan twee personen samen fietsend, tenzij het een gezin betreft.‘’