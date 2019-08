Fietsvierdaagse Rucphen: meer deelnemers dan ooit

RUCPHEN - Het was zaterdag ideaal fietsweer, niet te warm en de hele dag droog. Dat is de reden dat er meer mensen dan ooit meededen aan de fietsvierdaagse van Rucphen, zegt organisator Wim van Meel.

Er vertrokken 235 fietsers vanuit de kantine van handbalvereniging Orion in Rucphen. Van Meel: ,,De handbalvereniging houdt het evenement al voor de 24ste keer. De eerste fietsvierdaagse was in 1981, toen begon het bij wijkvereniging Het Watergat."

Er kon gekozen worden voor de korte route van 25 kilometer of voor de lange route van ongeveer 50 kilometer. ,,De meeste mensen kiezen voor de lange route", weet de organisator.

Het wordt de fietsvierdaagse genoemd, maar eigenlijk is het een fietsvijfdaagse. ,,Zo noemen we het niet, want dat komt in Nederland eigenlijk niet voor. We sluiten niet uit dat het volgend jaar daadwerkelijk vier dagen duurt. De leden van de organisatie moeten vrij nemen van hun werk om te helpen, en dat is niet altijd makkelijk. Daarom gaan we waarschijnlijk over op vier dagen", legt de organisator uit.

Ondertussen druppelen de eerste fietsers die 's ochtends begonnen zijn weer binnen. Jack Mackaij uit Nieuwegein en zijn vrouw raakten halverwege de lange route de weg even kwijt. De uitgeschreven route liet ze een straat genaamd Steenpaal zoeken, terwijl ze naar het Klaverpad moesten. ,,Als je de weg hier niet goed kent, is het even zoeken", zeggen ze.

Quote We waren hier nog nooit geweest. Het is heerlijk fietsweer en de route was schitte­rend Jack Mackaij, deelnemer fietsvierdaagse Het stel doet wel vaker mee aan fietsvierdaagses. ,,Uit Nieuwegein een eind rijden? Nee joh, je bent er zo. En we staan hier op de camping. We waren hier nog nooit geweest. Het is heerlijk fietsweer en de route was schitterend."

Miranda Koevoets uit Rucphen probeert de korte route uit. ,,Sinds kort heb ik een elektrische fiets. Met een normale fiets had ik dit niet gedaan, hoor. Ik loop niet te hard van stapel, maar als dit bevalt probeer ik volgend jaar een langere route. Met de KBO Rucphen hebben we een paar weken geleden 45 kilometer afgelegd. Het is oefenen, ik ben echt een beginner."