Fietsster zwaargewond na botsing met auto in Roosendaal

Man (27) nog vast om bedreiging in Roosendaal

15:26 ROOSENDAAL - Een 27-jarige man uit Roosendaal zit zondag nog vast omdat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag een 20-jarige plaatsgenoot zou hebben bedreigd. In eerste instantie werd gemeld dat op de Bandeliersberg ook zou zijn geschoten, maar de politie denkt inmiddels dat dat niet het geval is.