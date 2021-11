Fietsster gewond bij botsing met politiewagen in Roosendaal

Aantal vaccina­ties in West-Bra­bant stijgt met de week

BREDA/ROOSENDAAL - Het aantal coronavaccinaties dat de GGD West-Brabant uitdeelt is de laatste weken fors gestegen. Inmiddels worden bijna 7.500 prikken per week gezet. Dat zijn er een paar duizend meer dan in de periode daarvoor.

10 november