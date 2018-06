Fietspad Burgemeester Schneiderlaan wordt verlegd en vernieuwd: 'Is niet helemaal veilig meer'

ROOSENDAAL - Het fietspad aan de Burgemeester Schneiderlaan wordt vanaf de herfstvakantie flink onder handen genomen. Die klus stond aanvankelijk gepland voor de periode 2022 - 2029, maar door aanhoudende klachten van omwonenden over de staat van het fietspad is dat werk naar voren gehaald.

Het gaat daarbij om het stuk tussen de Antwerpseweg en de Zundertseweg. Die delen hebben veel last van de wortels van de bomen die er pal naast staan. Die komen omhoog en drukken het asfalt stuk. Waar het zuidelijke fietspad met een nieuwe laag asfalt te repareren valt, wil de gemeente het noordelijke fietspad twee meter verleggen.

Wortels

Wethouder Inge Raaijmakers: ,,Aan die kant ligt het pad te dicht tegen de bomenrij aan. Als we het asfalt gaan vernieuwen, zullen we wortels weg moeten halen. Maar we willen liever de bomen zo veel mogelijk intact houden.'' Daarom wisselen het fietspad en de naastgelegen grasstrook van positie. Op die manier hoopt de gemeente Roosendaal aan die kant ook geen last meer van de wortels te krijgen.

Veilig

Raaijmakers: ,,Het pad is nu niet helemaal veilig meer te noemen. Maar het is wel een veelgebruikt fietspad, vooral veel scholieren rijden daar over op weg naar het Da Vinci College of het Gertrudiscollege.''