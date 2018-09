Fietsersbond bereid tot actie rond Sprundels fietsgootje

SPRUNDEL - De Fietsersbond is bereid actie te gaan voeren in de Sprundelse St. Janstraat. Op die wijze wil de bond afdwingen dat de gemeente gevaarlijke plekken in de straat aanpakt. Dat zegt secretaris Piet Brosens. Voorwaarde is wel dat de bevolking een dergelijke actie staat ondersteunt.

Het is de Fietsersbond een doorn in het oog dat al meer dan een jaar bekend is dat de fietsstrook in de St. Janstraat tot ongelukken heeft geleid, waarvan één zeer ernstig. Bovendien is nog zeer onzeker of die situatie wordt aangepast. Brosens ging zelf met zijn collega Nico Geerts van de Fietsersbond ter plekke kijken.

Zij constateerden dat de situatie gevaren oplevert voor fietsers. Brosens verwijst ook naar de klachten die het Sprundelse Dorpswerk inzamelde. Hij weet echter dat daar nog een zekere huiver is om met publieksacties. ,,Als we actie voeren, moeten de ,mensen dat ook willen’’, zegt hij dan ook.

Richel

Het omstreden fietsgootje . © Archief BN DeStem

De Fietsersbond deelde wat als probleempunten wordt gezien met de gemeente. Daarbij is ook gewezen op informatie van het adviesorgaan CROW. Dat liet weten dat het geen richtlijn kan vinden die onderschrijft dat dat fietsstroken een richel van maximaal twee centimeter mogen hebben.

Juist deze opstaande rand en de versmallingen in de fietsstrook zijn volgens de Fietsersbond een belangrijke factor. ,,Het móet zeker worden aangepast want het is gevaarlijk’’, zegt Brosens. ,,En het is ook niet zo’n probleem om dat te doen.’’

Beslotenheid

Het overleg tussen gemeente en aannemer MJ Oomen over herstelwerk ligt zo gevoelig dat wethouder René Lazeroms de gemeenteraad alleen in beslotenheid nadere informatie wil geven, bleek woensdagavond. ,,We zitten niet op één lijn’’, erkende de wethouder. De aannemer heeft nog tot eind deze maand om met voorstellen te komen.

Lazeroms ging uiterst behoedzaam om met vragen van de PvdA’er Ad Jongenelis. ,,Ik kan niet over alles in het openbaar praten’’, verweerde hij zich. De PvdA’er stelde dat hij niets is opgeschoten met de antwoorden die hij tot dusver kreeg. ,,Is de controle op het werk niet goed geweest of was het bestek niet in orde?’’, bleef zijn hamvraag. ,,Wij worden hier veel op aangesproken.’’

