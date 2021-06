Fietser zwaargewond door ongeluk met auto op oversteekplaats in Roosendaal

INTERVIEW Na verwoesten­de brand én coronaklap bouwde Maurice in no-time een nieuwe onderne­ming op

8 juni Ineens stond het leven van Maurice Bakx (39) op z'n kop. Maar dan niet zoals hij dat als kermisexploitant graag zag in zijn attracties. Vorig jaar ging eerst een groot deel van die attracties in vlammen op bij een brand in een loods, een maand later zette corona de rest stil. En toen ging bij de ambitieuze Willebrorder de knop om. ,,Stil zitten, dat kán ik helemaal niet.”