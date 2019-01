Fietser komt onder taxibusje terecht op Borchwerf Roosendaal

‘Politie was al jaren op de hoogte van misbruik atletiek­coach’

12:02 De politie zou al jaren geleden signalen hebben gekregen van het misbruik van jonge atletes, gepleegd door de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M., zo meldt De Telegraaf. Een van de slachtoffers stapte naar eigen zeggen al in 2000 naar de politie, nog vóór de verjaringstermijn, zo schrijft de krant. De man is ook enige tijd trainer geweest bij Atletiek- en Recreatiesportvereniging Thor in Roosendaal. Daar heeft de man voor zover het bestuur weet geen slachtoffers gemaakt.