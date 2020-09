Fietser gewond na botsing met auto in Roosendaal

Leven als God in Brabant in Stampers­gat­se kerk

17 september STAMPERSGAT - De kogel is door de kerk. In Stampersgat haast letterlijk, want in het voormalig gebedshuis komen 22 huurappartementen. Rondom de kerk verrijzen nog eens vier halfvrijstaande woningen. Eigenaar Adrie Kuijstermans is alvast enthousiast: ‘het wordt leven als God in Brabant.’