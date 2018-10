Fietser (77) gewond door aanrijding in Rucphen, automobilist rijdt door

Bierpullen de lucht in op Oktober­fest Roosendaal

16:53 ROOSENDAAL - Viermaal is scheepsrecht voor Oktoberfest Roosendaal. Na drie verschillende locaties lijkt evenementenhal de Stok de plek te zijn waar de organisatie wil blijven. Dus dit jaar geen tent in de buitenlucht, maar een versierde hal. Aan de gezichten van de vijftienhonderd bezoekers te zien, is dat helemaal prima.