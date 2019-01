Fietsenstalling op Roosendaalse Markt op poëtische wijze heropend

Het gedicht over de fietsenstalling is door Eric van Deelen speciaal in opdracht van de gemeente gemaakt. ,,Het gedicht moest over de fietsenstalling gaan en makkelijk toegankelijk zijn. Wanneer je je fiets in de stalling zet, moet je door de grote foto van het gedicht aangetrokken worden om een klein stukje tekst te lezen. Het gedicht is niet zo lang. Het is de bedoeling dat als je een paar keer in de stalling komt, het hele gedicht een paar keer tot je genomen hebt en dan uiteindelijk gaat begrijpen,” legt Van Deelen uit.



Sinds halverwege december is de gemeente beheerder van de twee gratis fietsenstallingen in het centrum van Roosendaal. De gemeente heeft voor het beheer van de fietsenstallingen 14 personen, die niet makkelijk een baan kunnen vinden, in dienst genomen. Wethouder Lok noemde deze beheerders bij de opening ’de gastheren van Roosendaal’, omdat zij het eerste gezicht in de stad voor de fietsers zijn en de eerste vragen over het centrum moeten beantwoorden.