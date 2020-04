Fietsendief opgespoord door slachtoffer in Roosendaal

Criminali­teit in regio daalt flink door corona: minder inbraken, mishande­lin­gen en vernielin­gen

8:39 Door de coronacrisis is het criminaliteitspatroon in de politieregio Zeeland-West-Brabant 'totaal veranderd’. ,,We zien op nagenoeg alle gebieden forse dalingen van de misdaadcijfers", zegt chef Hanneke Ekelmans van de politie-eenheid.