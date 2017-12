Fietsendief in Roosendaal op heterdaad betrapt

Minder uitkeringen, meer mensen aan het werk in Brabant

9:54 ETTEN-LEUR - Het heeft lang geduurd, maar na bijna tien jaar zijn er minder werkzoekenden in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Zundert. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze zes gemeenten is op 30 november 2 procent gedaald ten opzichte van 1 januari 2017. Op 31 december 2016 telden de gemeenten 4.241 inwoners met een uitkering, elf maanden later ligt dit aantal op 4.155 uitkeringen.