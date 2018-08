Fietsendief (74) uit Sint Willebrord aangehouden in Renesse

Toerisme heeft de toekomst in Halderber­ge: 'Met deze ingrediën­ten kan elke domoor een lekker gerecht maken'

7:30 HOEVEN - Het gaat goed met het toerisme in Halderberge, maar het kan nog veel beter. Dat is althans de overtuiging van het nieuwe citymarketingbureau Visit Halderberge, dat donderdagmiddag in de bibliotheek van Bovendonk de plannen presenteerde aan de Halderbergse recreatie-, horeca- en agrifoodsectoren.