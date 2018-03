'Fietsambassadeur' laat raad over gevaarlijke fietspaden in Roosendaal fietsen

Vermeulen fietst voorop, een fluitje in zijn mond om dwalende raadsleden bij de les te houden. In zijn hand een briefje met de route die hij heeft uitgezet, 26 kilometer door het centrum, de Westrand, de Tolberg en het Watermolenbeekpark tot aan het buitengebied bij Nispen toe. Daar hobbelen de raadsleden over de rustieke kasseien in de Doelstraat. Erg mooi en erg onhandig. Bewoner Geert Deelen komt even vertellen hoe hij met de keiharde banden van zijn elektrische fiets regelmatig bijna van de weg stuitert.