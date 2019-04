Fidei et Arti voelde zich tekort gedaan bij indeling nieuwe cultuurcluster in Mariabouw

OUDENBOSCH - Te weinig zekerheden over de ruimte en geen verdere toezeggingen op het wensenpakket hebben het theaterbestuur van Fidei et Arti doen besluiten niet mee te verhuizen naar het nieuwe cultuurcluster in Oudenbosch.

,,Fidei had vanaf het begin een positieve en enthousiaste insteek bij het oorspronkelijke plan‘’ schrijft penningmeester Winfried Jansen van het Oudenbossche theater in een mail aan Peter Engelvaart, gemeentelijk projectleider van het cultuurcluster in de verbouwde Mariabouw. De correspondentie is doorgespeeld naar de gemeenteraad. Ondanks het afhaken van Fidei et Arti zet de gemeente Halderberge de plannen voor het nieuwe cultuurcluster toch voort. Vanwege de gestegen bouwkosten en de vervallen staat van deze vleugel van het vroegere Saint Louiscomplex legde de raad donderdag zelfs negen ton bij.

Fidei werd en wordt door het college gezien als de drijvende kracht en de motor van het nieuwe cluster. ,,Waarom zijn aan andere deelnemende partijen dan wel garanties geboden, maar over de wensen van Fidei in relatie tot de bruikbaarheid nooit‘’, schrijft Jansen. Meedenken over de exploitatie is voor het theaterbestuur voorlopig van de baan. ,,Er is ook geen duidelijkheid over de invulling van de toekomstige beheersfunctie.‘’

In de indeling van de Mariabouw hebben Zouavenmuseum, Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum een eigen afgesloten ruimte toegewezen gekregen. Daarmee komen de activiteiten van Fidei et Arti als cultureel centrum met bijvoorbeeld vergaderruimtes in het gedrang. ,,Dat gaat ten koste van onze gebruikers en klanten. Op onze vraag of de ruimtelijke indeling kan worden heroverwogen als de exploitatie daar aanleiding toe geeft, krijgen we geen antwoord.‘’

Jansen schrijft ook dat zijn bestuur te weinig vertrouwen heeft in flexibele ruimtes voor theater- en vergaderfuncties. Bovendien werden ze niet uitgenodigd voor een rondleiding door het gebouw in tegenstelling tot de vertegenwoordigers van musea en KBO. Toen ook nog eens werd meegedeeld dat de uitshuifbare tribune niet mee verhuisd kan worden en het souterrain van de kapel al evenmin vergaderruimte zal worden, was dat de druppel. ,,We zijn er positief over het plan en het integreren van activiteiten in het cultuurcluster, maar onder de hudige condities is verhuizen helaas geen optie.‘’