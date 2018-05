Festivalhoppen op Bevrijdingsdag in Roosendaal

Theo de Munnik en Joss Hopstaken gidsen in de ochtend vanuit de VVV groepen Roosendalers langs sporen van de oorlog in Roosendaal. De animo is groot en er komen zelfs mensen voor niets. De wandeling begint bij de Polar Bear en voert langs andere monumenten en enkele Stolpersteine die in Roosendaal zijn neergelegd voor oorlogsslachtoffers. Daaronder ook Mozes Flinker en Paula Geerts, van wie de dagboeken zijn uitgegeven. Dat van Paula Geerts werd al snel een bestseller, in een jaar zijn er 100.000 van verkocht, vertelt Joss Hopstaken.

Voor de tweede editie van het Roosendaalse Bevrijdingsfestival is, net als vorig, weer gekozen voor twee locaties om een zo breed mogelijk publiek te trekken: bandjes op het Tongerloplein, dj's in het Emile van Loonpark. De oorlog lijkt ver weg in het zonovergoten park, waar enkele enthousiastelingen al een dansje wagen als de Roosendaalse dj Seaze zijn set draait. ,,Maar je merkt toch dat mensen het fijn vinden dat er op deze manier in Roosendaal aandacht aan de bevrijding wordt besteed'', vindt Nefs. De lineup bevat lokale grootheden als Seaze, Azzeration en STTRBSTN. Later in de avond, als er bekende acts staan als de Lievelings DJ's van je Zusje en Lady Bee, staat het goed vol op de grasmat. Het podium op het Tongerloplein biedt ondertussen ruim baan aan, volgens Nefs, ,,de grootste Roosendaalse bands.'' Dat zijn onder meer zangeres Marjolein Marzacu die dit jaar zelfs een hit scoorde in Finland, The Faction, feestband de Hollandse Leeuw en Vuig, dat een opzwepend optreden brengt. Een leuke en energieke band met twee stoere meiden op drums en gitaar met een dampend repertoire dat ergens in het midden ligt tussen zydeco, polkapunk en blues zweeft.

De eerste editie van het Bevrijdingsfestival vorig jaar, ook op het Tongerloplein en in het Emile van Loonpark, was een initiatief van de Jongerenraad. Die maakte zich al langer druk aan het gebrek aan activiteiten voor jongeren in Roosendaal en besloot zelf de koe bij de hoorns te pakken. ,,Maar het is natuurlijk niet de taak van de Jongerenraad om festivals te organiseren. Daarom hebben we het festival dit jaar ondergebracht in een aparte stichting met een eigen bestuur'', vertelt voorzitter Menno Nefs. Het festival is tot stand gekomen met een evenementensubsidie en sponsoring en wordt gerund met een grote groep jonge vrijwilligers.