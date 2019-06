Festival viert 50e editie: Pinkpop? Dat hoort gewoon bij de opvoeding!

ROOSENDAAL - Pinkpop. Wie is er niet groot mee geworden? Een oproep in BNDeStem leverde tientallen reacties op. Van uitgebreide verhalen over de editie, waarop de Stones optraden tot korte herinneringen.

Juliette van Krimpen uit Bavel was erbij op de allereerste Pinkpop in 1970. ,,Als bijna achttienjarige had ik een relatie met een dealer en gebruiker, waarmee ik het ter plaatse uitmaakte. Op elk plantsoengras in Geleen stonden tentjes. De sfeer was enorm al beseften we niet dat het tot zoiets groots zou uitgroeien. Later was ik erbij toen Mick Jagger er was, maar niet wilde optreden. Je voelde de spanning op het hele veld.‘’

Volledig scherm Pinkpopgangers, links Anne van Rijswijk © Geen Anne van Rijswijk uit Bergen op Zoom ging nooit naar festivals. ,,In 2000 dwongen mijn vriendinnen me mee te gaan naar Pinkpop. Ik was net single en in de trein erheen zat me toch een knappe vent. Alleen was ik te verlegen iets te vragen. Bij het uitstappen vroeg mijn dappere vriendin zijn nummer. Na een uurtje belden we om af te spreken voor het podium bij Live. Aan het eind kwamen we erachter dat we allebei vrijgezel waren. Nu, 19 jaar later nog steeds met hem. Getrouwd en een prachtige zoon, die vast ook nog eens naar Pinkpop wil.‘’

Balen zonder Amy Winehouse

Als geboren Limburgse groeide Sharon van Sloun uit Klundert op met de muziek van Pinkpop. ,,Het was letterlijk in onze achtertuin, ik raakte al gauw besmet met het virus en ben op veel edities geweest. Herinneringen? Ach zoveel. De stagedive van Eddy, Pearl Jam. De eerste meerdaagse aflevering in ‘94 met Rage Against The Machine. Kippenvel. In 2007 baalde ik enorm dat Amy Winehouse niet kwam, ze werd vervangen door Krezip. Ik ben niet gegaan.‘’

Sharon bracht het Pinkpopvirus over op zoon Harley (17) en dochter Elvis (14). Met z’n vieren stonden we vooraan voor Machine Gun Kelly. ,,Pinkpop hoort gewoon bij de opvoeding.‘’ Een minpunt vindt Sharon de prijzen. ,,Die rijzen de pan uit. Van een weekendje Pinkpop kun je ook een week op vakantie naar het buitenland. Maar ja, die sfeer, de muziek. Dat is onbetaalbaar.‘’

Golden Earring

Ernst Zweipfennig is liefst eenenveertig keer naar het festival geweest. ,,Ik wilde per se de Golden Earring zien. Ik was 15 en mijn ouders vonden het niks. Het waren allemaal langharigen en hippies. Met mijn gespaarde centen kon ik net de entree van 30 gulden betalen, de trein erheen nam ik illegaal. Het festivalterrein maakte indruk, nota bene in een sjieke woonwijk. Alle jaren erna ben ik geweest, inmiddels woon ik zelfs in Landgraaf. Zaterdag hoop ik Golden Earring weer te zien, voor mij staan zij symbool voor het Pinkpopgevoel‘’

Voor Jolanda van Riel uit Etten-Leur was slechts één band reden om naar Pinkpop te gaan: The Stones. Jagger mocht dan weigeren bij Peter Tosh het podium op te springen, jaren later stond hij er met zijn band wel. ,,Het was 6 juni 2014, bloedheet. We reden met een oude jeep vanaf ons stamcafé De Klomp erheen. De échte Pinkpop liefhebbers klaagden, want de sfeer was ánders. Er waren teveel Stones fans. Die kwamen alleen voor dat stelletje ouwevandagen, die probeerden nog wat van hun nadagen te maken. Maar mijn dag kon niet meer stuk.‘’ Bewust heeft Jolanda het bij dat ene festivalbezoek gelaten. ,,Ik kan hem niet laten overschrijven door een volgend Pinkpop.‘’

