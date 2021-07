Festival Op de Grens wil theatertalent voor Roosendaal behouden

ROOSENDAAL - Het wordt vaak gezegd in Roosendaal: plaatselijke talenten keren na hun studie elders niet meer terug. Of het nu gaat om wetenschappers en medici of om cultuurmakers. Als ze hun bul op zak hebben, denken ze al snel dat er in Roosendaal geen plek meer is voor ze.

Het festival Op De Grens moet het tij keren. Moet laten zien dat er in Roosendaal zeker plaats is voor jonge, startende theatermakers. ,,We willen als Drie Maal Plankenkoorts een plaats voor startende theatermakers creëren", zegt Ad Paantjens van theatergroep Drie Maal Plankenkoorts.

Tweejaarlijks werd jaarlijks

Twee jaar geleden is festival Op de Grens voor de eerste keer gehouden. In en rond theater De Kring. Met als doel er een tweejaarlijks evenement van te maken. Paantjens verzamelde enthousiastelingen om zich heen. Citymarketing Roosendaal, de stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, het Prins Bernhard Fonds, Kunstloc Brabant. Al snel werd de eerste conclusie getrokken: geen tweejaarlijks maar een jaarlijks festival.

Quote En wat heel belangrijk is, is dat het een inclusief festival is dat de hele samenle­ving weerspie­gelt Simone Kort, Theater De Kring

Op 10, 11 en 12 september staat de tweede editie op de rol. Veel grootser opgezet dan in 2019. ,,We dachten eerst aan cafétheaters", zegt Simone Kort van De Kring. ,,Maar dan waren de ruimtes te klein. Nu zitten we op grotere locaties waar we probleemloos dertig tot veertig mensen kunnen ontvangen. En wat heel belangrijk is, is dat het een inclusief festival is dat de hele samenleving weerspiegelt.”

Volledig scherm Theatergroep Drie Maal Plankenkoorts bracht eerder een eigentijdse versie van Cyrano in De Kring. Met rechts Ad Paantjens als Cyrano. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Landelijke première

Dat komt direct tot uitdrukking op de openingsdag 10 september. Met een landelijke première in de grote zaal van De Kring. Voor het eerst speelt dan het nieuwe, professionele gezelschap Compagnie 21, waarin mensen spelen die door theaterwerkplaats Tiuri zijn opgeleid. Bij Tiuri werken jonge performers met een (verstandelijke) beperking. Het eerste programma van Compagnie 21 heet No Bodies.

Pools meisje

In de kleine zaal van De Kring is die vrijdag 's middags al de voorstelling Dichtbij Matki van Wildpark te zien. Een werk over een 12-jarig Pools meisje in Nederland. Op het voorplein bij De Kring is vanaf 10 september de vaak uitgestelde tentoonstelling De Heldenketting van fotograaf Isa de Jong uit Roosendaal te zien. In het Tongerlohuys is tijdens het festival het slotweekend van de expositie Hemel en Aarde.

Scriptorium

Volledig scherm Dichtbij Matki op Festival Op De Grens in Roosendaal © Patrick Hesdahl Heel bijzonder is het Scriptorium dat op de Markt komt te staan. Bezoekers schrijven de letters van het alfabet op. Later krijgen zij een lettertype voor op de computer dat is gemaakt op basis van hun handschrift. Het scriptorium staat er zaterdag en zondag.



Oscar Kocken en Daan Windhorst vormen De Leken. Zij brengen op zondag om 11.00 uur een programma in de St. Jan aan de hand van het thema Grenzeloosheid. Dezelfde Kocken, maar dan samen met Patrick Nederkoorn, brengt het programma Zomaargasten. Lijkt in opzet op Zomergasten, maar dan met een zomaar passerende bezoeker in de hoofdrol. Zaterdag en zondag op de Markt.

Spot

In Stadsoevers vormt de tijdelijke bar Spot de uitvalsbasis. Daar speelt Drie Maal Plankenkoorts De Manier waarop we Stilvallen. Onder regie van Jens Akkermans spelen ‘gewone Roosendalers’ de hoofdrol. Op een koptelefoon krijgt het publiek een verhaal te horen dat even verderop wordt gespeeld.

Onder leiding van Hanna van Mourik-Broekman brengt De Stormkamer de voorstelling Gedeelde Grond. Een stuk zonder acteurs maar met een installatie.

Frank Lammers

Ook in The Loods en in het Innovitapark zijn voorstellingen, waarbij de kern van het festival aan bod komt: talentontwikkeling. Op zondag weer een première in De Kring. #HERO van Het Zuidelijk Toneel. Het belooft ‘een vrolijke, interactieve en persoonlijke voorstelling over de betekenis van helden’ te worden. Tot slot de voorstelling Helden van het Zuiden. Daarin brengen Brabanders als Björn van der Doelen, Anneke van Giersbergen en Frank Lammers een ode aan hun muzikale helden.