Femke en Conny maken Rucphen weer een stukje gezonder

Dat was even schrikken een jaar geleden. Rucphen kwam toen als meest ongezonde gemeente uit de geluksmeters van de Brabantse GGD’s. Wat vooral opviel was dat de Rucphense kinderen als enige in de provincie minder waren gaan bewegen en ongezonder waren gaan eten ten opzichte van een meting in 2009.

,,Daar was ik niet blij mee”, zegt Femke Mensen, die in Rucphen als sportdiëtiste De Heerlijke Praktijk runt. ,,Ik dacht: hier moet iets gebeuren, want zo wil je als gemeente toch niet bekend staan.”

Volledig scherm Conny Dirven (links) krijgt het vaantje overhandigd dat hoort bij het predicaat Zilveren Kantine. © TV De Bocht

Ze besloot haar pijlen te richten op de sportkantines. Bij TV De Bocht vond ze in Conny Dirven van de barcommissie een bevlogen medestrijder. ,,Mensen zijn zich gewoon niet bewust van wat ze in hun mond stoppen”, zegt Dirven als ze in de kantine van De Bocht samen met Mensen het resultaat van de switch naar gezonder eten en drinken toont. ,,Kijk, de gezondere dranken staan nu op ooghoogte. De slechtere onderaan”, wijst ze naar de glazen koelkast achter de bar. Of dat werkt? ,,En of. Femke wees me er op dat bitter lemon bijvoorbeeld gezonder is dan andere frisdrank. Vroeger verkocht ik het amper. Nu krijg ik het bijna niet aangevuld.”

Mensen knikt instemmend. ,,Wat je ziet is wat je pakt.” Dirven is ook blij hoe goed haar broodjes carpaccio lopen. Net als het fruit op de bar. Mensen weet als diëtiste wat een sporter nodig heeft. ,,Maar dit is uiteraard vooral bedoeld om de kinderen een gezonder alternatief te bieden. Want begrijp me goed, het ‘ongezonde’ uit de frituur hoeft hier van mij niet weg. Wel dat de keuze voor iets anders er is. Momenteel is 60 procent van het aanbod bij De Bocht ‘gezond.’”

Of de leden stonden te juichen toen Femke en Conny samen met iemand van het aan het nationale Voedingscentrum verbonden Team Fit met hun plannen kwamen? ,,De voorzitter zei alleen dat hij alles goed vond, zolang we maar van het bier afblijven”, lacht Mensen. ,,Eigenlijk is het vanzelf gegaan”, beaamt Dirven. ,,Er staat nu een pot koud, gratis water op de bar. Dan zou je kunnen denken dat dat ten koste gaat van de omzet van andere dranken. Niet dus. Het werkt gewoon wat we doen.”

En dus heeft Team Fit de kantine van De Bocht inmiddels bekroond met de kwalificatie ‘Zilveren Kantine.’

Nu de voetbalkantines nog. ,,Maar die moeten van verder komen”, weet Mensen nu al.