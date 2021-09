Felle kritiek op nieuw Bravis houdt aan: ‘Rechter zal Roosendaal wéér op de vingers tikken’

Voor een overstap op station Roosendaal naar Breda heb je binnenkort meer tijd

16 september ROOSENDAAL - Met ingang van december van dit jaar zet de NS elk uur een derde trein in op het traject van Vlissingen/Bergen op Zoom naar Roosendaal. Reizigers moeten nog steeds in Roosendaal overstappen om door te reizen naar Breda, maar krijgen daar één keer per uur vijf in plaats van drie minuten de tijd voor.