Felle brand in voormalig gebouw Da Vinci College in Roosendaal

Deze Roosendaal­se filmmaker maakte een film in 48 uur tijd op Breda Airport

20:10 BOSSCHENHOOFD - In twee dagen tijd een korte film maken die goed genoeg moet zijn voor het Cannes Film Festival. Dat is het 48 Hours Film Project, een wereldwijde competitie waar afgelopen weekend Roosendaler Jens Rijsdijk aan meedeed met een team van zo'n vijftig man. In 2015 won Rijsdijk de wedstrijd al, toen regisseerde hij. Deze keer doet hij mee als producent.