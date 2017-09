Feestweekend voor jarige jongerenraad in Roosendaal

ROOSENDAAL - Niet dat de Roosendaalse jongerenraad een feestclub is, daarvoor zijn de verdiensten in de eerste vijf jaar na de oprichting te breed. De beste manier om een lustrum te vieren is toch met een feestweekend.

Dat gebeurt vrijdag en zaterdag. Vrijdag is vanaf 20.30 uur een muziekevenement in De Moriaan met jonge, lokale talenten die verscheidene muzieksoorten brengen, van akoestische pop tot soul.

Zaterdag is er een kroegentocht langs de leukste Roosendaalse kroegen, in de stijl van 'Glow in the dark', waarbij de gasten worden gevraagd in witte kleding te komen. Deelname is gratis, de consumpties niet.

Met dit feestweekend wil de jongerenraad stilstaan bij het eerste lustrum waarbij de raad naar eigen zeggen veel teweeg heeft gebracht. De raad gaf de gemeente advies over jeugdzorg, drugsbeleid en wonen. De raad speelde een belangrijke rol in het verlengen van de horecatijden tot 4.00 uur, er werd nagedacht over de citymarketing en de jeugdraad houdt een bevrijdingsfestival.