Feestweek voor 50-jarige Jeroen Bosch school begonnen met tas en ijsje voor leerlingen

Door Hemelvaart is woensdag de laatste dag van de feestweek. ,,We hebben dan een jubileumgala. Iedereen komt woensdag in gala kleding of zijn mooiste kleren naar school en de bioscoop. De premiere van de speelfilm over de Jeroen Bosch, waar alle leerlingen en teamleden aan hebben meegewerkt, is in de echte bioscoop. Voor al onze filmsterren is er een groot galafeest in de gymzaal. Rond 12.30 uur is de feestweek dan afgelopen,” zegt Esther Heijnen, intern begeleider van de school.