Fantasie in de Rucphense buitenlucht

Zeventien basisscholieren van groep 5 van De Mariadonk genieten deze dinsdagmorgen met volle teugen van de buitenlucht. Vooral als tijdens hun bezoek de zon doorbreekt. Overal in de heemtuin klinken de jonge stemmetjes. Het is de eerste lichting van het seizoen.

Piet van den Bergh, coördinator van het scholenproject, heeft becijferd dat de Heemtuin de afgelopen tien jaar al zo’n vijfduizend jonge schoolkinderen ontving. ,,De scholen hebben dit soort bezoeken liever niet meteen in de allereerste schoolweek. Vandaar dat ze er nu zijn. Donderdag komt er weer een groep, maar dan zijn de vooruitzichten slecht’’, voorspelt hij.

Paraplu's

Toch moet er heel wat gebeuren willen de groepen het gebouwtje van de Heemtuin niet verlaten. Al zijn er jongeren die bij het eerste druppeltje koers willen zetten naar meer beschutting, leert de ervaring. ,,Desnoods gebruiken we paraplu’s’’, zegt Van den Bergh, die voor noodgevallen een binnenprogramma achter de hand heeft. Ook van filmpjes, opdrachten en een voelspel waarbij de kinderen op de tast moeten bepalen of ze een eikeltje of iets anders vast hebben valt het nodige te leren.

Buiten verlopen de bezoekjes de laatste jaren nét iets interactiever. De bezoekertjes worden meer uitgedaagd, verzekert de coördinator. ,,Voorheen vertelden we een verhaaltje en nu is er meer wisselwerking. We vragen ook wat kinderen zelf al weten.’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Kinderen van de Zegse school krijgen tekst en uitleg. © Herbert Kats

Boswachter

Dat bevalt Roel (8) prima. Hij heeft het hoogste woord en blijkt een echt buitenkind. Zijn moeder Annemieke Bosters bevestigt dat van harte. ,,Hij is heel graag buiten. Maar hij wil ook boswachter worden’’, verklapt ze. Roel proef voorzichtig een besje. ,,Lekker!’’, zegt hij. Thuis in Zegge is hij ook bijna altijd buiten te vinden. ,,Ik maak er wel vaak een grote bende van, want ik gebruik alles’’, klinkt het zonder spoor van schuldgevoel.

Het speuren in de natuur prikkelt de fantasie, weten de begeleiders: ,,Er lopen hier kinderen die zeggen dat ze vaker een vos hebben gezien dan wij. Leuk hoor, die fantasie.’’ Tussen de jongen en de begeleiders van de groep ontstaat bij een opgezette pauw in het hoge gras even een korte competitie over weetjes. Maar Roel schikt zich snel in zijn rol als bezoeker en het groepje stort zich op een beeldquizje. Zijn maatje Pieter de Rooij (7) mokt geen moment, maar geeft ruiterlijk toe dat hij graag binnen zit. ,,Veel liever zelfs. Achter de computer.’’ Maar als er ergens een trampoline staat ligt het anders.

Wilde appeltjes

Pieter lacht er bij, want het zonnetje strijkt op dat moment over de heemtuin. De kinderen hebben intussen geleerd welke besjes eetbaar zijn en welke appeltjes lekker. ,,We hebben net wilde appeltjes geproefd’’, klinkt het in het groepje van Elise van Santwijk (8). Een beetje verlegen laat ze doorschemeren dat er echt regen moet vallen wil ze naar binnen gaan.