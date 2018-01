Fanfare nodigt boeren uit voor film 'Het mysterie van de melkrobots'

Neergeschoten Roosendaler verdacht van bedreiging

17:09 ROOSENDAAL - De 28-jarige Roosendaler die in de nieuwjaarsnacht in zijn woonplaats is neergeschoten door een agent, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man wordt voorlopig verdacht van bedreiging. ,,Maar daar kan meer bijkomen'', zegt woordvoerder Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie in Breda.