'Familiebezoek' van Denen in Roosendaal eindigt in politiecel, ook auto kwijt

Wethouder: ‘Nieuwe hart Rucphen kan 40 jaar mee’

8:14 RUCPHEN - Het hart van Rucphen wordt écht verkeersluw en ruimer van opzet. ,,We krijgen de kans iets aan te leggen dat zeker een jaar of veertig mee moet kunnen.’’ Wethouder René Lazeroms steekt de voldoening over het aangepaste Centrumplan niet onder stoelen of banken. Ook al is er een half miljoen meer nodig voor het inlossen van extra wensen en door opgelopen prijzen in de bouw.