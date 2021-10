Familie Vlekke geëerd met infobord: Suikerbaas was als sociaal werker zijn tijd ver vooruit

Hoewel de huidige directie in eerste instantie een bedrijf te runnen heeft, is ook daar het respect voor de suikergeschiedenis groot. Plantmanager Luc Kroes van Cosun Beet Company onthulde samen met wethouder Jan Mollen van de gemeente Halderberge het infobord.

Kroes zei dat het bedrijf veel te danken heeft aan eerst Jan Frederik Vlekke en later zijn zoon Petrus, in 1908 oprichter en eerste directeur van de huidige fabriek. ,,We staan bekend als een sociaal bedrijf. Dat hebben we te danken aan de familie Vlekke, die haar tijd op dat vlak ver vooruit was.’’

Een vlekje wegwerken

Kroes vertelde dat ook op het kantoor aan de Noordzeedijk de roemrijke geschiedenis van de suikerindustrie nog altijd zichtbaar is. Zo is er in het Van Malland-huis nog altijd een Vlekke-kamer met een borstbeeld van deze pioniers.’’ Uit de overlevering haalde hij een anekdote op dat onderhandelingen met leveranciers of afnemers soms vastliepen. ,,Dan haalde Jan Frederik een drankje tevoorschijn om even een vlekje weg te werken. Zo heeft hij niet alleen de fabriek vooruit geholpen, maar ook onze taal verrijkt.’’

Anderzijds was Vlekke juist een groot drankbestrijder. Pastoor Maickel Prasing, die de gerestaureerde familiegraven inzegende, wist te vertellen dat de suikerbaas bewust aanstuurde op de culturele ontwikkeling van Stampersgat met rond 1900 onder meer de oprichting van de fanfare en een bibliotheek. ,,Achterliggende gedachte was dat zijn werknemers het goed moesten hebben en zich niet in de drank zouden verliezen.’’

Volledig scherm Het informatiepaneel van de familie Vlekke naast de gerestaureerde graven. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Onderhoud

Voor de Stampersgatse parochie was Vlekke van groot belang. Hij zorgde er immers voor dat de dorpsbewoners in 1899 een eigen kerk kregen. ,,Ook het onderhoud was voor rekening fabriek, waar ook de cokes vandaan kwamen om de kerk warm te houden.’’

De hernieuwde belangstelling voor Vlekke werd aangewakkerd door Piet Meijers uit Oudenbosch. Hij zag de deplorabele toestand van de twee verweerde graven en besloot tot actie over te gaan. Eerst met de heemkundekring en het kerkbestuur, daarna met suikerfabriek en gemeente Halderberge. ,,Want”, zo zei wethouder Mollen. ,,Dit is Stampersgats erfgoed, de fabriek staat hier. Laten we het verhaal met dit levensbeschrijving van deze suikerpioniers verder uitdragen.’’