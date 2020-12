Familie Van Gilse maakte Roosendaal tot wat het is met een kandijfabriek en nog veel meer

Jongeren over vuurwerk­rel­len in Roosendaal: ‘Dat vuurwerk­ver­bod was geen goed besluit’

9 december ROOSENDAAL - Rowan durft het in het bijzijn van zijn schoolgenoten op de Norbertus Gertrudis Mavo best hardop te zeggen: ja, hij was af en toe bang toen zijn wijk Langdonk een paar weken geleden letterlijk onder vuur werd genomen met vuurwerkbommen. ,,Want je wist niet wat er allemaal kon gebeuren of waar. Je hoorde alleen maar harde knallen.’’