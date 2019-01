Familie Nagelkerke in Een Huis Vol: ‘Groot gezin hoeft niet stressvol te zijn’

Naast vader Jan (41) en moeder Sofie (39) bestaat het gezin uit Oudenbosch uit een rits kinderen: Merel (13), Eline (12), Stan (11), Noud (10), Floor (9), Guusje (7), Madelief (4), Junior (9 maanden). Allemaal zijn ze tevreden over hoe ze in het programma te zien waren. De ondeugende, en soms een beetje nukkige, Madelief stal de show. In de laatste aflevering stormde ze huilend de keuken uit omdat ze liever zacht dan hard brood had. Het hele gezin, inclusief Madelief, lacht als ze het zien.

Groot gezin hoeft niet stressvol te zijn

Dat een groot gezin hebben geen stressvolle bezigheid hoeft te zijn, hebben ze in het programma bewezen. Dat was dan ook hun doel. ,,Naast strakke regels hebben we vooral veel lol met zijn allen", zegt Sofie.

Een cameraploeg volgde het gezin zeventien dagen tijdens de alledaagse bezigheden; naar de Intratuin voor kerstversiering, boodschappen doen en naar de hockey. De eerste dagen moesten ze wennen aan de camera's. ,,De afleveringen worden dan ook steeds leuker. Omdat wij ons steeds meer op ons gemak gingen voelen", vindt Jan.



Hij had al enige tv-ervaring. Sofie niet, en zij schrok tijdens de eerste uitzending van haar Brabantse accent. ,,Toen Jan op tv was lachte ik om zijn platte, Brabantse accent. Tot ik mezelf hoorde, die is bij mij nog veel erger", lacht ze.

Mooiste compliment

Alle afleveringen vonden ze leuk en er is niks wat ze anders hadden willen doen. ,,Het mooiste compliment dat ik kreeg, was dat we op tv precies hetzelfde zijn als in het echt. Dan is het programma geslaagd", vertelt Sofie. ,,Daar gaan we commentaar op krijgen", voorspelt Sofie als er wordt ingezoomd op een van de kinderen die met een groot koksmes helpt om frietjes te snijden voor het kerstdiner. Wie op televisie komt, zal zonder twijfel online bekritiseerd worden. Daarom adviseerden de programmamakers om niet op sociale media te lezen wat er over de familie gezegd werd. Sofie kon het echter niet laten; ze las reacties over het programma op Twitter. ,,Niet lezen, vooral niet reageren. Dat was het advies. Sommige mensen maken er een spelletje van om op alles wat ze zien negatief te reageren. Toch wilde ik het lezen. Zo werd er veel gezegd over dat ik altijd een zonnebril in mijn haar heb. Ik heb netjes gereageerd en uitleg gegeven, zonder de discussie aan te gaan. De eindproducent vond dat juist goed, zei dat mensen nu misschien gingen beseffen dat wij ook meelezen en dat er soms kwetsende dingen gezegd worden. Over een van de andere gezinnen ging het commentaar wel veel te ver", vindt Sofie. ,,Ze zochten een net gezin, daarom zijn we ook uitgekozen. Het andere gezin was nogal druk en de andere was speciaal, omdat het een alleenstaande vader betrof. Wij waren daar een tegenstelling van."