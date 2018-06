Familie herdenkt omgekomen Roosendaler Willy Kwarten (18) op plaats ongeluk

Rabobank trekt boetekleed aan: binnen enkele weken niet-gestolen spullen kluisjes­roof terug bij klanten

13:08 OUDENBOSCH - De Rabobank in Oudenbosch trekt het boetekleed aan voor de kluisjesroof. "We voelen ons moreel verantwoordelijk voor de geleden schade. Safeloket, het woord zegt het al, moet een klant het vertrouwen geven dat eigendommen daar veilig opgeborgen liggen. Dat is in het eerste weekeind van maart niet gebleken."