Faillissement Joost Zorgt: ,,We leverden meer zorg dan wordt vergoed.‘’

BOSSCHENHOOFD - De Utrechtse thuiszorgorganisatie Joost Zorgt is failliet verklaard, zo heeft oprichter Joost Nauta bekendgemaakt. Het zorgbedrijf heeft onder andere een vestiging in Bosschenhoofd. De gevolgen voor West-Brabant zijn nog niet bekend.

,,De familie Elgin is franchisenemer voor Joost Zorgt Bosschenhoofd en Rotterdam. Wij wachten nog op een uitndoging van de curator‘’, zegt een woordvoerster van de Westbrabantse afdeling. De Bosschenhoofdse initiatiefnemers Franklin en Annick Elgin waren woensdag niet voor commentaar bereikbaar. ,,Ze zijn druk in overleg over de ontstane situatie. Tot dusverre gaat bij ons alles gewoon door‘’, zegt de woordvoerster.

De oorzaak is een zakelijk conflict over geld met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. ,,We leverden meer zorg dan wordt vergoed.‘’ Het zorgbedrijf stelt dat de continuïteit van zorg in de huidige situatie kan niet langer gegarandeerd worden.

Het faillissement treft ruim 300 medewerkers, waarvan de helft in vast dienstverband en naar eigen zeggen 800 patiënten. Joost Zorgt is werkzaam in de regio Amsterdam, Utrecht en Den Haag, Rotterdam en West-Brabant. Nauta hoopt op een doorstart.

De oprichter heeft zelf een spierziekte en wilde de zorg persoonlijker maken. Maar diverse conflicten over geld nekten de thuiszorgorganisatie. Dinsdag vroeg het bedrijf faillissement aan. Een woordvoerder van Zilveren Kruis zegt dat de thuiszorgorganisatie al geruimte tijd geen geld meer btaald. Maandag werden de banden definitief doorbroken verbroken met als onvermijdelijke uitkomst het faillissement van Joost Zorgt. Zilveren Kruis bemiddelt bij het onderbrengen van cliënten bij andere zorgaanbieders hoewel er officieel geen contract is.

Nauta hoopt op korte termijn op een doorstart met een nieuwe opzet en een ‘afgeslankte’ vorm van zijn bedrijf. Joost Zorgt bestaat sinds 2006. Nauta richtte het bedrijf op uit onvrede met de zorg die hij 24 uur per dag nodig heeft vanwege zijn spierziekte SMA. Binnen het concept van Joost Zorgt hebben patiënten een vaste begeleider met wie ze een band opbouwen. Het bedrijf sloot 2017 af met een negatief eigen vermogen van bijna een miljoen euro ook al door een zakelijk conflict tussen Nauta en zijn voormalige compagnon.