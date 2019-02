Failliet: BioMoer loopt kapot op verzet tegen uitbreiding

‘Overheid creëert zelf markt voor motorclubs’

5:00 In Nederland heeft Kings Syndicate MC geen clubhuizen. Maar vier maanden geleden heeft de motorclub (mc) een luxe blokhut gekocht, net over de grens in de bossen in België. Dat land legt Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) zoals de overheid deze motorclubs noemt, het vuur (nog) niet aan de schenen.