Extreemrechtse Willebrorder 'bekeerd' na stelen vlag bij moskee

Zegse Mariakapel weer open op 3 september

10:00 ZEGGE - De Mariakapel in Zegge kan dinsdag 3 september weer open voor publiek. ,,Ik ben blij dat het zover is. We kunnen een kaarsje aansteken‘’, zegt pastoor Hans van Geel niet zonder ironie. Het populaire kapelletje moest eind vorige maand dicht nadat zware rookschade was ontstaan.