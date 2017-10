Extra vloercontrole bij brede school Hoeven; verhuizing meteen stopgezet

Nader onderzoek

Om ieder risico uit te sluiten is in overleg met de Borgesiusstichting gezamenlijk besloten om per direct te stoppen met de verhuizing naar het nieuwe gebouw. De verwachting is dat aankomende maandag het onderzoek is afgerond. Dan is ook duidelijk of er een verhoogd risico is of dat blijkt dat aan alle nieuwe landelijke eisen, zoals genoemd in de brief van het ministerie van 9 oktober, is voldaan.