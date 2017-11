'Extra verlichting op de weg voor 'smartphone-zombies''

,,Personen die totaal verdiept zijn in hun mobiele telefoon, altijd omlaag kijken en daardoor geen oog hebben voor de directe omgeving. Dat leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties in het verkeer'', aldus raadsleden René van Broekhoven en Eric de Regt.

Pilot

Zij pleiten voor extra verlichting, in de vorm van led-strips op de weg. Die lichten rood of groen op, net als de verkeerslichten. Volgens de grootste partij in de Roosendaalse raad wordt er op dit moment een pilot met dergelijke verlichting voor smombies uitgevoerd in de gemeente Bodegraven (Zuid-Holland). De Roosendaalse Lijst wil van verkeerswethouder Cees Lok weten of dit ook niet iets voor Roosendaal is.