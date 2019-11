Extra steun Halderberge bij de eerste duizend dagen van een kind

Het college heeft in haar beleidsplan ‘De Kracht van Samen’ de ambitie opgenomen dat Halderberge kinderen zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen naar volwassenheid. ,,Een goede start in het leven is hiervoor van cruciaal belang‘’, zegt wethouder zorg en jeugd Thomas Melisse. Daartoe heeft hij het plan van aanpak ‘Kansrijke Start Halderberge’ opgesteld. Het gaat om het versterken van de begeleiding in de eerste duizend dagen van een kind.

Onstabiele gezinssituatie

‘De eerste duizend dagen van kinderen zijn cruciaal om een goede start in het leven te maken. In deze periode worden alle organen aangelegd, wordt onze afweer opgebouwd, hechten we ons aan anderen, leren we kruipen, staan en lopen, leren we eten en drinken, leren we communiceren, spreken we onze eerste woordjes en leren essentiële levenslessen over oorzaak en gevolg’, zo staat in het landelijk actieprogramma ‘Kansrijke start’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.