Extra snelheidscontroles leverden al 3.301 boetes op: ‘Verkeershufters zijn nog niet van ons af’

Politie gaat veel meer op snelheid controle­ren in Roosendaal: dit is waarom

30 september ROOSENDAAL - Het is al jaren één van de grootste ergernissen onder de Roosendalers, merken zowel de politie als de gemeente Roosendaals: hardrijders. Daarom schroeft de politie het aantal snelheidscontroles binnen de bebouwde kom de komende twee maanden fors op. In de stad én de dorpen. Burgemeester Han van Midden: ,,We moeten deze klachten serieus nemen.’’