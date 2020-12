Extra raadsdebat over vuurwerkoverlast: ‘Hoe kon dit gebeuren en wat gaan we doen?’

Thuis op de bank verbaast Marjolein zich over wat ze in Kamp van Konings­brug­ge allemaal doet

30 november SCHIJF - En toen waren er nog maar negen. Het Kamp Koningsbrugge dunt steeds verder uit. In de vijfde aflevering van het uitdagende televisieprogramma moest Lotfi het veld ruimen. ,,Jammer‘’, zegt Marjolein van Loenen uit Schijf, ,,Hij was de smaakmaker in het team, maar moest op de boot voortdurend vechten tegen zijn slaap, terwijl we toen juist aan de teamspirit werkten.‘’