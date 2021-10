Extra maatregelen op N640 tussen Oudenbosch en Hoeven: ‘Er wordt eindelijk naar ons geluisterd’

update Bijna 1.200 huishou­dens tijdelijk geen stroom door stroomsto­ring in buitenge­bied Roosendaal

12 oktober ROOSENDAAL - In het buitengebied van Roosendaal was dinsdagavond een stroomstoring. Bijna 1.200 aansluitingen werden getroffen. Rond 18.15 uur was het opgelost.