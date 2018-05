Extra inspectie dak zwembad De Stok vanwege problemen De Schelp

Aanleiding is de plotselinge sluiting van zwembad De Schelp in buurgemeente Bergen op Zoom. Daar werd begin maart roest in de bouten van de draagconstructie aangetroffen, waardoor de veiligheid van de bezoekers niet langer gegarandeerd kon worden. Het ziet er naar uit dat dat bad vanwege alle onderzoeken en maatregelen nog zeker maanden gesloten blijft. Roosendaal wil daarom weten hoe de constructie van De Stok er precies bij staat. Volgens een woordvoerder loopt dat onderzoek nog en is deze inspectie de laatste stap.

Veiligheid

Quote Er zit geen roestvrij­staal meer in onze construc­tie Amy van Bemmel Zwembadmanager Amy van Bemmel heeft begrip voor dit besluit: ,,Want we hebben veiligheid allemaal hoog in het vaandel staan.'' Tegelijkertijd verwacht Van Bemmel dat er bij De Stok zo goed als zeker niks bijzonders aangetroffen zal worden. ,,Want De Stok heeft een grotendeels houten dak, met enkele stalen dragers. Er zit geen roestvrijstaal meer in die constructie.''

In 2011 overleed er een kind in zwembad De Reeshof in Tilburg toen zij getroffen werd door twee speakers die loskwamen door roestvorming in een bout. Sindsdien moet al het roestvrijstaal uit zwembaden verwijderd worden. Van Bemmel: ,,Dat is bij ons al gebeurd en bij een laatste controle daarop zijn wij goedgekeurd, dus wij maken ons geen zorgen. Maar een extra check voor zekerheid kan nooit kwaad.''

Streep door feest

Quote Hopelijk kunnen we dit feest op een later tijdstip alsnog een keer houden Nick Teeffelen Die inspectie moet op donderdag 24 mei plaatsvinden. Tot en tijdens die check blijft het zwembad gewoon open. Alleen mogen er tot die tijd geen grote evenementen in het zwembad gehouden worden. Dat betekent een streep door de tweede editie van hardstylefeest Aqua Bass, dat zaterdag in het zwembad los had moeten barsten. Van Bemmel: ,,Vooral voor die jongens is dit erg vervelend.''