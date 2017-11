Extra huizen aan Bulkstraat Wouw

De gemeente is lang in overleg geweest met de familie Verbiest over het betrekken van het weiland bij het bouwplan De Hoogt. ,,We kwamen niet tot een akkoord'', zegt wethouder Theunis daarover. Mede-eigenaar Coby Verbiest wil geen reactie geven op de deal die is gesloten met Jawel Bouw. Theunis zegt blij te zijn dat dit deel toch bij De Hoogt wordt betrokken.

,,Vooral omdat er zoveel belangstelling is voor deze huizen, dat heeft de ontwikkelaar gesterkt in het idee dat dit een zinvolle onderneming is. Het aantal belangstellenden voor het eerste deel van het plan was meer dan het dubbele van het aantal beschikbare percelen.'' Bovendien biedt de uitbreiding meer variatie in woningen, omdat het bij het eerste deel vooral vrijliggende percelen betreft.

Wei van Verbiest

Theunis is aangespoord door de Raad van State om 'de wei Verbiest' ook te bebouwen. ,,We kregen de opdracht aan te tonen waarom dit deel niet bij plan De Hoogt zit. We kozen er voor toch te gaan voor het bouwen. Samen met Verbiest kwamen wij er niet uit. Jawel Bouw gelukkig wel.'' De gemeente legt een nieuwe weg aan die aansluit op de Bulkstraat en de weg die in het andere deel van De Hoogt komt. Ook de waterretentie van De Hoogt wordt uitgebreid tot in het tweede deel. Eén hoek van dit deel wordt nog bewoond en valt daarom buiten het plan.