Extra geld bereikt meer arme kinderen in Rucphen

Uit een evaluatie van die regeling blijkt dat het bereik onder de doelgroep het afgelopen jaar toenam van 38 procent naar 55 procent.

Versoepelen

Volgens de gemeente is dat deels het gevolg van het versoepelen van de regels: de inkomensgrens om in aanmerking voor ondersteuning werd vorig jaar opgetrokken van 120 procent van het minimuminkomen naar 130 procent. ,,Maar we hebben ook flink ingezet op het bekendmaken van de regeling", zegt wethouder Martien de Bruijn. ,,Er zit vaak nog heel veel schroom bij mensen om een beroep te doen op steun. Die schroom hebben we via publiciteit proberen weg te nemen.”

Quote Ideaal zou zijn wanneer geen enkel kind opgroeit met de last van armoede Martien de Bruijn, Wethouder Rucphen

De gemeente hoopt in de toekomst 60 procent van de doelgroep te bereiken, oftewel 147 kinderen. ,,Maar dat is geen einddoel. Ideaal zou zijn als geen enkel kind met de last van opgroeien in armoede te maken krijgt.”

Leergeld