Extra coronavaccins voor Amphia en Bravis: versnelde inenting voor honderden ziekenhuismedewerkers

Samenstich­ting start petitie tot behoud histori­sche lindeboom op Markt Oud Gastel

25 maart OUD GASTEL - Hoe mooi het dorpsplein in Oud Gastel er ook uit komt te zien, zonder lindeboom is het een voor verschillende Gastelaren de Markt niet meer. In het herinrichtingsplan van het centrum is voor de linde geen prominente plaats meer midden op de Markt. De Samenstichting Oud Gastel is een petitie gestart om de historische lindeboom te behouden.