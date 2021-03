Extra controles op slapende zwervers op begraafplaats Bredaseweg

Promotie­film­pje voor Roosendaal valt verkeerd in de dorpen, zegt raadslid uit Wouw: ‘Dit is de druppel’

17 maart ROOSENDAAL - Een prachtige promotiefilm voor Roosendaal lanceerde citymarketing onlangs; daar is VLP-raadslid Eric de Regt het best mee eens. Alleen, vindt hij, het is wel héél veel ‘city’. ,,We lijken soms te vergeten dat er ook nog 11.000 mensen in de prachtige dorpen van onze gemeente wonen.”