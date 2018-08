Extra controles na schietpartij op parkeerplaats Jumbo

ROOSENDAAL - Politie en gemeentelijk toezichthouders houden overdag én 's nachts extra controles rond de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Lindenburg in Roosendaal. Samen met de welzijnswerker gaan ze verdere maatregelen nemen om de ongerustheid bij omwonenden weg te halen.

Lees ook Schietpartij in Roosendaal op parkeerplaats bij Jumbo: Verdachten meteen klemgereden Lees meer

Dat zegt loco-burgemeester Toine Theunis naar aanleiding van de schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag op de parkeerplaats bij de supermarkt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers bij het incident gevallen. In de bumper van een geparkeerde auto zat een kogelgat.

Drugs

Buurtbewoners zijn flink geschrokken door het vuurwapengeweld op straat en zeggen zich niet meer veilig te voelen. Ze denken dat er sprake is van een mislukte drugsdeal. Op de parkeerplaats en in de omgeving wordt volgens hen al geruime tijd volop gedeald: ,,Het is een makkelijke plek om af te spreken en de parkeerplaats is vanaf het centrum en de snelweg zo bereikbaar'', zegt een bewoner.

Acties

Bestuurder Theunis zegt erg mee te leven met de buurtbewoners. ,,Hij kan zich goed voorstellen dat de bewoners zich ongerust maken. Op dit moment voeren handhaving van de gemeente Roosendaal en de politie al extra controles uit. De politie controleert ook ’s avonds en ’s nachts'', zegt een woordvoerster.

De welzijnswerker die veel contacten heeft in deze buurt gaat binnenkort het gesprek aan met de bewoners. ,,Hij wil horen wat er leeft op dit gebied in de wijk. Hij zal met politie en handhaving acties ondernemen om de ongerustheid bij de bewoners weg te nemen'', verzekert Theunis via een woordvoerder.

Verdachte vrij

Getuigen hoorden zaterdagmorgen rond 5.00 uur vier of vijf schoten. Ook hoorden ze mensen roepen en wegrennen. Meteen na het schieten blokkeerde de politie een auto die wegreed van de parkeerplaats. Een van de twee inzittenden, een 20-jarige Roosendaler, werd aangehouden. Hij had dertien gebruikerszakjes cocaïne bij zich had. De man is zaterdag na verhoor met een proces-verbaal naar huis gezonden.