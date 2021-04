Extra acties voor ongebruikte studieplekken: ‘Want het gebruik valt inderdaad tegen’

Uit onderzoek van die club was gebleken dat scholieren en studenten in coronatijd behoefte hebben aan een plek waar ze rustig kunnen studeren. Door bijvoorbeeld thuiswerkende ouders gaat dat nu moeizaam. Maar uit navraag van BN DeStem bij die studielocaties bleek een kleine maand later dat er nog amper van die plekken gebruik wordt gemaakt.



En dat vinden PvdA, VLP, VVD, D66 en GroenLinks vreemd. ,,We lezen in de krant dat scholieren er niet zitten, maar was toch juist behoefte aan?’’, vraagt Gerard van Zalinge (VLP) zich af. Ook wethouder Van Ginderen baalt dat het niet bepaald storm loopt op die studieplekken: ,,Maar we zien ondertussen wel een lichte toename, bijvoorbeeld bij het Huis van de Westrand. We moeten ook realistisch zijn, we zijn nog maar net begonnen. Te kort om daar conclusies aan te verbinden.’’